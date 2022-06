Zodiaka sievietes, kuras gultā ir atvērtas teju visiem piedāvājumiem

Šīs Zodiaka zīmes sievietes ir īstenas brīvdomātājas un vienmēr ir gatavas jauniem eksperimentiem gultā. Viņas no vīrieša vēlas kaisli, asas sajūtas un izdomu, nevis garlaicīgu mīlēšanos vienā pozā. Vīriešiem, kas tiekas ar šīs ugunīgās Zodiaka zīmes pārstāvēm, jābūt gataviem, ka, ja viņš nepiepildīs Strēlnieka zvaigznājā dzimušās vēlmes, viņa ar vieglu sirdi aizies pie cita. Šīs uguns stihijas pārstāves nebūt nekautrējas par savu erotisko apetīti un var piedāvāt savam partnerim grupveida seksu vai citas pikantas izklaides.

Draiskās Ūdensvīra zīmes pārstāves ir pārliecinātas par to, ka viņu seksualitāte ir nozīmīga viņu dzīves daļa un brīvi par to runā. Šīs sievietes ir pašpārliecinātas un reti kad ļauj, lai sabiedrības normas viņas atturētu no savu vēlmju piepildīšanas. Tā kā šīs dāmas tik ļoti augstu vērtē savu neatkarību, ar viņām nebūt nav viegli uzsākt nopietnas ilgtermiņa attiecības.Zem šī zvaigznāja dzimušās neredz neko sliktu vai amorālu par seksu pirmajā radiņā, mīlēšanos draugu starpā vai vienkārši sava prieka pēc. Viņas tāpat maz uzmanības pievērš apkārtējo moralizēšanai.