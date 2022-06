No iereibušas kompānijas dienesti izglābj mēnesi vecu zīdaini

Šā gada 18. jūnijā plkst. 01.10 Valsts policija saņēma informāciju no iedzīvotājiem par to, ka vienā no dzīvokļiem Rīgā, Pērnavas ielā, raud bērns, un viņš, iespējams, netiek pienācīgi aprūpēts.