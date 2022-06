NHL nosauc regulārās sezonas vērtīgāko spēlētāju un labāko vārtsargu

Cīņā par līgas MVP, kam tiek pasniegta Sesila Hārta vārdā nosauktā trofeja, Metjūzs apsteidza divkārtējo šīs balvas ieguvēju Konoru Makdeividu no Emontonas "Oilers" un Igoru Šestjorkinu no Ņujorkas "Rangers".

Tikmēr par regulārā čempionāta labāko vārtsargu, kam tiek pasniegta Vezinas trofeja, atzīts Šestjorkins, kas balsojumā apsteidza Jākobu Markstremu no Kalgari "Flames" vienības un Jūsi Sarosu no Nešvilas "Predators".

Norisa trofeju kā labākais aizsargs saņēma Keils Makars no Kolorādo "Avalanche", kura konkurentu uz prestižo apbalvojumu bija Viktors Hedmans no Tampabejas "Lightning" un Romans Jozi no Nešvilas "Predators".