Kariņš: Esmu pārliecināts, ka pedagogu atalgojuma modeļa reforma izdosies

"Esmu pārliecināts, ka šī reforma īstenosies, pedagogi sāks saņem savas algas un tad redzēs, ka viss ir kārtībā. Es domāju, ka šobrīd ir vienkārši bailes no pārmaiņām," uzskata Kariņš, piebilstot, ka izmaiņas ir nepieciešamas, jo "mēs nevaram gadu no gada darīt to pašu un cerēt uz citu rezultātu".