Arheologi Grieķijas salas Antikiteras piekrastē ir atklājuši milzīgu marmora galvu, cilvēku zobus un citus artefaktus no tā paša 2000 gadus vecā kuģa vraka, kurā pirms vairāk nekā gadsimta tika atrasts noslēpumainais Antikiteras mehānisms - vecākais zināmais analogais dators un Saules sistēmas modelis, liecina jaunākā informācija no pētnieku komandas, ziņo medijs "Vice".

Antikiteras mehānisms ir pārsteidzis gan pētniekus, gan sabiedrību, kopš 1901. gadā ūdenslīdēji to pirmo reizi izcēla no nogrimuša romiešu kravas kuģa atliekām Grieķijas salas Antikiteras piekrastē.

"Tas ir ļoti iespaidīgs marmora gabals," vēsta viens no pētījuma autoriem, arheologs Lorencs Baumers, aprakstot raksturīgās iezīmes, kas piemīt vienam no grieķu un romiešu mitoloģijas varoņiem. "Tam ir liela bārda, ļoti īpaši sejas vaibsti un īsi mati. Nav šaubu, ka tas ir Hērakls."

"Vraks atrodas tik dziļi, ka zemūdens līdēji tur var atrasties tikai 30 minūtes," sacīja arheologs. "Bet tagad mums ir priekšstats par to, kas slēpās zem šī vraka. Katrs atradums palīdz mums palīdz izprast kuģi, tā kravu, apkalpi un to, no kurienes viņi bija."

