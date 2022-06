NHL izziņo aizvadītās sezonas simboliskās izlases

Otrdien NHL nosauca pirmo un otro simbolisko izlasi, kā arī debitantu izlasi.

Līdzās centra uzbrucējam Metjūzam pirmajā izlasē iekļauts viņa partneris no "Maple Leafs", labās malas uzbrucējs Mičels Mārners, bet kreisajā malā vieta atradās Kalgarī "Flames" uzbrucējam Džonijam Gudro. Tikmēr aizsardzības pāri veido Norisa balvas ieguvējs Keils Makars no Kolorādo "Avalanche" un Romāns Josi no Našvilas "Predators". Pirmajā simboliskajā izlasē iekļauts Ņujorkas "Rangers" Igors Šestjorkins, kurš otrdien saņēma Vezinas trofeju, kā regulārā čempionāta labākais vārtsargs.

Tikmēr otrajā simboliskajā izlasē iekļauti uzbrucēji Konors Makdeivids no Edmontonas "Oilers", Metjū Tkačaks no "Flames" un Žonatans Iberdo no Floridas "Panthers". Kā aizsargi otrajā izlasē iekļauti Viktors Hedmans no Tampabejas "Lightning" un Čārlijs Makavojs no Bostonas "Bruins", bet vārtsarga pozīcijā vieta izlasē atradās Jākobam Markstremam no "Flames".

Savukārt simboliskajā debitantu izlasē atrodams vārtsargs Džeremijs Svejmens no "Bruins", aizsargi Aleksandrs Karjē no "Predators" un Lukass Reimonds no "Red Wings", kā arī uzbrucēji Trevors Zīgrass no Anaheimas "Ducks", Maikls Bantings no "Maple Leafs" un Kaldera balvas ieguvējs kā labākais jaunais spēlētājs Morics Zaiders no Detroitas "Red Wings".