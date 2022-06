"Ja trāpīs, tad trāpīs." Kijivas iedzīvotāja par ikdienu pilsētā

Kapacinka ir televīzijas režisore no Kijivas. Kara sākumā viņa uz laiku pārvācās pie vecākiem Mikolajivas apgabalā. Nu jau pagājuši divi mēneši kopš Kapacinka atgriezusies Kijivā.

Kijivā lielā daudzumā atgriežas cilvēki, kā arī veidojas sastrēgumi, taču karš ir klātesošs. No plkst. 23 līdz 5 ir komandantstunda. Visur izvietoti armijas kontrolposteņi, ielās ir prettanku eži, ik pa laikam atskan trauksmes sirēnas.

"Tās ir tādas pozīcijas kā asins apturēšanas līdzekļi, asins aizturēšanas turniketi, aptieciņas, pretsāpju līdzekļi. Viņi gatavoja lielu zāļu partiju nosūtīšanai uz "Azovstaļ" rūpnīcu, taču diemžēl nepaspēja to izdarīt pirms tās traģēdijas, kad mūsu puišus sagūstīja," pastāstīja Kapacinka.

Kapacinkai ir divējādas sajūtas par ārvalstu palīdzību - no vienas puses viņa ir ļoti pateicīga Rietumvalstu iedzīvotājiem par humānās palīdzības kravām, bet no otras puses viņa nesaprot, kāpēc Rietumvalstis vilcinās ar militāru atbalstu Ukrainai.

Kara sākumā viņa mēģināja stāstīt Krievijas iedzīvotājiem par to, kas patiesībā notiek Ukrainā. Taču tagad to vairs nedara.

"Es esmu ļoti dusmīga uz šo karu. Es ienīstu šo karu. Un esmu ļoti dusmīga uz tiem, kuri to atbalsta un nesaprot, kas notiek manā valstī. Es uz viņiem esmu dusmīga. Un ir brīži, kad vienkārši gribas atriebties. Kaut arī cenšos saglabāt sevī cilvēcīgumu. Ir maksimāli jāmēģina turpināt dzīvot, pelnīt naudu... Protams, mēs varam paslēpties pagrabos un žēlot sevi. Taču mēs nevēlamies būt salauzta nācija pēc šī kara. Līdz ar to mums ir jāceļas no rītiem, jātīra zobi un jādzīvo šī dzīve," atzīmēja Kapacinka.