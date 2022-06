Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs apzināti "cepinās" karstākajā dienas laikā, secināts aptaujā

Tāpat saulē apzināti cepinās 26% jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem, 22% vecumā no 25 līdz 34 gadiem un tikpat aptaujāto vecumā no 35 līdz 44 gadiem. Tikmēr vecumā no 45 līdz 54 gadiem tā dara 17%, vecumā no 55 līdz 63 gadiem - 21%, bet salīdzinoši retāk to dara iedzīvotāji vecumā no 64 līdz 75 gadiem - 13%.