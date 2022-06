Izjukušas ukraiņu influenceres Sofijas Stužukas un rīdzinieka attiecības

"Apollo.lv" jau rakstīja, ka 2020. gada oktobrī no Covid-19 izraisītām komplikācijām mūžībā devās ukraiņu influenceris, fitnesa entuziasts un trīs bērnu tēvs Dmitrijs Stužuks. Viņa atraitne Sofija Stužuka ir atradusi jaunu mīlu - vīrieti no Rīgas.

Koncentrējies uz tagadni, uz to, kas ir tagad, nevis uz pagātni un to, kas kādreiz sāpējis. Mīlestība ir cilvēka dzīves skaistākā jēga, bet mīlestību var un vajag attīstīt un veidot. Ir liela laime satikt cilvēku, kurš gatavs to dot pretī. Un neatkarīgi no tā, ko citi saka, sieviete, pat visspēcīgākā un pašpietiekamākā, uzplaukst mīlestībā. Kad viņa mīl un ir mīlēta," emocionāli raksta Stužuka.