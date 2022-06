Raidījums: Latvija aktīvi lobēja "Krievijas dzelzceļa" vadītāja paglābšanu no sankcijām

"Nekā personīga" 2014. gadā novēroja, ka Latvija ir aktīvi lobējusi no sankcijām paglābt "Krievijas dzelzceļu" un tā vadītāju. Toreizējais satiksmes ministrs Anrijs Matīss apgalvoja, ka informācija par sarunām nebija publiska, tomēr toreiz nekādā gadījumā netika atbalstītas sankcijas pret "Krievijas dzelzceļu", jo tas bija Latvijas galvenais partneris pārvadājumos caur Latvijas dzelzceļu un Latvijas ostām.

Kravu tranzīts veido 12% no Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP). Apgrozījums no tā ir viens miljards gadā un Latvijā šādu naudu zaudēt atļauties nedrīkst. Salīdzinājumā ar citām reģiona valstīm Latvija pa dzelzceļu saņem visvairāk Krievijas kravu. Pēc "Latvijas Dzelzceļa" datiem, Latvijā no ārvalstīm, galvenokārt Krievijas, ienāk 95% kravu.