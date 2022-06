Arī Klintai stāstītais likās tik nevainīgs, ka viņa tiešām tam noticēja. "Šiem cilvēkiem dzīvē varbūt ir problēmas, viņi grib parunāties. Viņi par to maksā, jo grib kādu uzticamu cilvēku. Viņiem tiešām nav draugu vai ģimenes."

Teiktais ietekmēja potenciālās darbinieces, tādēļ viņas nolēma pamēģināt. Abām darbs likās ļoti vienkāršs – ir tikai jārunā. Nekas vairāk nav jādara, turklāt par to vari saņemt iespaidīgu naudas summu.

Klinta atceras motivējošu piemēru, ko stāstījusi sieviete. "Viņiem ir darbiniece, kura pēc profesijas ir skolotāja, un viņa šo darbu sāka paralēli. Viņa šeit sāka pelnīt vairāk, tāpēc aizgāja prom no skolotājas darba. Tie bija vairāki tūkstoši mēnesī.

"Kā kurš pelna, ir ļoti atkarīgs no meitenēm," piefiksēja Amanda intervijas laikā, "minimāli mēs varam saņemt 700 eiro mēnesī, bet var saņemt tūkstoti, divus tūkstošus, ja gribi – trīs…"

Meitenēm arī stāstīja, ka Latvija šajā tērzēšanas programmā ir bloķēta. Līdz ar to cilvēku no Latvijas tur nav, tāpēc var neuztraukties. Pieminēja arī to, ja sākas sarunas par tēmām, par kurām nevēlies runāt, piemēram, seksuāla vai privāta satura tēmas, tad par tām nav jārunā un čatu var pamest.