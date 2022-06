Grēta Tūnberga uzstājas leģendārajā Glastonberijas festivālā

No 22. līdz 26. jūnijam Apvienotajā Karalistē norisinājās Glastonberijas mūzikas festivāls , kas pulcēja slavenības no visas pasaules, tostarp klimata aktīvisti Grētu Tūnbergu.

Glastonberijas festivāls ir viens no lielākiem un ilggadējākiem populārās mūzikas festivāliem, kas kopš 20. gs. 70. gadu sākuma notiek Piltonas ciemā netālu no Glastonberijas pilsētas Samersetas grāfistē Apvienotajā Karalistē. Tajā ir uzstājušies ievērojami dažādu žanru un paaudžu mūziķi - "The Rolling Stones", Pols Makartnijs, Stīvijs Vonders, "U2", "Radiohead", "Metallica", Adele un citi. Festivāls kļuvis par nozīmīgu Apvienotās Karalistes kultūras dzīves notikumu ar plašu rezonansi arī citās valstīs.