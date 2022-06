VID atklāj pārkāpumus akcizēto preču iznīcināšanā

Trīs no aizturētajām personām tūlīt pēc aizturēšanas nolēma pārtraukt darba attiecības ar VID, taču tas šīs personas neatbrīvo no atbildības. Pārējās divas personas atstādinātas no darba pienākumu veikšanas VID un tiesa tām piemērojusi drošības līdzekli - apcietinājumu. Pārējām aizturētajām personām piemēroti citi ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.