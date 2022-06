Medijs: Putins piekritis piedalīties G20 samitā, kurā uzstāsies arī Zelenskis

"Es uzskatu, ka šajā samitā būs tikai draudzīgas valstis, partnervalstis un nebūs okupantu. Es lūdzu visus indonēziešus lūgties par mieru Ukrainā, par Ukrainas tautu un par to, lai pasaulei pietiktu prāta, lai glābtu cilvēci no draudiem," pēc ielūguma saņemšanas sacīja Zelenskis.

Krievija tika izslēgta no G8 pēc 2014. gada Krimas aneksijas. Šī gada martā Baidens sacīja, ka Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ Krievija būtu jāizslēdz arī no G20. Tomēr Krievijas izslēgšana no G20 ir sarežģītāka procedūra nekā tās izslēgšana no G8, jo ir nepieciešama vienprātība, un tādas valstis kā Ķīna, visticamāk, nepiekritīs, norādīja "Bloomberg".