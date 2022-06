Apkopojums ⟩ Makrons nedēvēs Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Jaunākā informācija par notikumiem Ukrainā

Aptuveni 61% no visiem cilvēkiem, kam kara dēļ nācies pārvietoties pa Ukrainu, jeb 3,8 miljoni ir no Austrumukrainas, kur pašreiz norisinās sīvākās cīņas. 15% ir no Ukrainas ziemeļiem, 11% no Kijivas un 11% no Ukrainas dienvidiem.