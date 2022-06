"Atbalsts ir nepietiekams." No jūlija Rīga pārtrauks jaunu Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu

Rīgas mērs skaidroja, ka no 1. jūlija būtiski samazināsies valsts piešķirtais atbalsts bēgļu izmitināšanai. Valsts atbalsts būs 3,5 eiro dienā, un Rīgas apstākļos tas esot nepietiekami. Līdz ar to tūristu mītnēs par šādu samaksu bēgļus izmitināt nevarēs.

Līdz ar to pašvaldība katru mēnesi par bēgļu izmitināšanu izlietos 450 000 eiro, no kuriem valsts sedz 150 000 eiro, bet pašvaldība nodrošinās 300 000 eiro. Līdzekļi tiks ņemti no rezerves fonda, un to pietiks aptuveni diviem mēnešiem.