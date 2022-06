Noskaidrots grupas "Depeche Mode" taustiņinstrumentālista nāves cēlonis

Endrū Flečers mira no plīsuma viņa sirds galvenajā artērijā. Nāves cēloni oficiālā paziņojumā skaidroja grupas "Depeche Mode" pārstāvji.

Kā vēsta "The Guardian", Endrū dzimis 1961. gada 18. jūlijā Notingemā.

Viņš arī ir viens no grupas "Depeche Mode" dibinātājiem - sākotnēji to sauca par "Composition Of Sound", bet vēlāk tā tika pārdēvēta par "Depeche Mode".