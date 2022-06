"Michelin" nodos biznesu Krievijā vietējās vadības rokās

Jaunais uzņēmums būs no Francijas grupas neatkarīga kompānija, piebilsts "Michelin" paziņojumā.

"Michelin" informēja, ka Krievijas tirgus veido 2% no kompānijas apgrozījuma un tur tika saražots 1% no visām kompānijas riepām. Krievijā "Michelin" ir ap 1000 darbinieku, no kuriem lielākā daļa strādā Davidovas rūpnīcā Maskavas pievārtē.