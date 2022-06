VIDEO ⟩ Ierobežots ugunsgrēks industriālā zonā Ozolniekos

Dzēšanas darbu sākumā ēkas jumts iebruka, līdz ar to tālākos dzēšanas darbus varēja veikt tikai no ārpuses. Neskatoties uz apgrūtinājumiem, ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt blakus piebūvēto metālapstrādes ražotni, no kuras evakuējās seši cilvēki. Dzēšanas darbu laikā cieta viens ugunsdzēsējs glābējs.