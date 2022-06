Skolēniem šogad izdevies nedaudz uzlabot sniegumu visos centralizētajos eksāmenos

Savukārt izvēles eksāmenos tādos mācību priekšmetos kā ķīmija, bioloģija, fizika un Latvijas un pasaules vēsture, šogad sasniegts vērā ņemamāks rezultātu kāpums. Bioloģijas eksāmenā vidējais eksāmena rezultāts ir pakāpies no 50,2% pagājušajā mācību gadā uz 66,1% šogad, Latvijas un pasaules vēstures eksāmenā vidējais rezultāts ir pakāpies no 46% pērn uz 65% šogad, fizikas eksāmena rezultāti ir pakāpušies no 48,8% uz 55,7%, bet Ķīmijas eksāmena rezultāti ir pakāpušies no 55,3% uz 58,2%.