"Estonia" vraka izpēte - atklāj lielākus labā borta bojājumus nekā bijis zināms iepriekš

Viņš piebilda, ka tālākos izpētes posmos no dzelmes tiks izcelta "Estonia" priekšgala rampa.

Fotogrammetriskās izpētes laikā iegūtas 40 000 - 45 000 vraka fotogrāfijas, kas nozīmē, ka to precizitāte ir vismaz desmit milimetri, atsevišķās vietās tai sasniedzot pat vienu milimetru. Ar šo attēlu palīdzību tika sagatavots kuģa trīs dimensiju attēls.

Pašlaik tiek apstrādāti izpētē iegūtie dati. Tāpat plānots sagatavot prāmja priekšgala un rampas modeļus, lai testētu iespējamo rampas un viziera kustību. Lai pārbaudītu viziera peldspēju, jāizgatavo modelis ar stāvokli, kādā tas bija, kad to izcēla no ūdens.

Ar metālu paraugu analīzi plānots noskaidrot bojājumu rašanās iemeslus. 'Tāpat tiks izcelti vairāki kuģa logi, lai pārbaudītu to izturību pret spiedienu.

Prāmis "Estonia", kas būvēts 1980.gadā Vācijas kuģubūvētavā "Meyer Werft", nogrima vētrainā 1994.gada 28.septembra naktī ceļā no Tallinas uz Stokholmu. Uz tā atradās 989 pasažieri un apkalpes locekļi. Tika izglābti tikai 138 cilvēki, no kuriem viens vēlāk nomira slimnīcā. Gāja bojā vai pazuda bez vēsts 852 cilvēki, bet atrasti tikai 94 bojāgājušie. Pasažieru vidū bija arī 29 Latvijas iedzīvotāji, no kuriem izglābās tikai seši.