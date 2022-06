Ko sola zvaigznes? Jūlija mēneša horoskops

Lai kādi vēji pūš, ir cerība, ka no 24. jūlija līdz 8. augustam cilvēkos būs spēcīga optimisma dzirksts. Saule ar Jupiteru, ko astroloģijā dēvē par Lielo labdari, veidos tandēmu, kas rada pozitīvismu, nes veiksmi un ļauj radoši izpausties.

Kāds pasaules gudrais teicis, ka cilvēka prāta mērs ir viņa prasme šaubīties. Šomēnes daudz informācijas it kā no ticamiem avotiem, taču esi uzmanīgs. Ja rodas kaut vismazākās šaubas, - un arī tad, ja nerodas – pārbaudi un izpēti. Labs laiks profesionālajai izaugsmei vai biznesa veidošanai. Radīsies idejas, būs radošā dzirksts un izpratne, kā to visu realizēt praksē. Brīvajiem ļaudīm sirdi sildīs ilgas pēc tām skaistajām un iedvesmojošajām jūtām, ko sauc par mīlestību. Ģimenes cilvēkiem sirsnība un kopīgi piedzīvojumi.