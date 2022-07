Kautiņi un tiesībsargu iesaiste. Cīņas par kontroli "kovidskeptiķu" viļņa partijā

Partijas dibināšanas redzamākais aktīvists bija Artūrs Bernis, kurš arī kļuva par BSL valdes priekšsēdētāju. Bernis ir zināms ar savām aktivitātēm sociālajos tīklos, kur partijas dibināšanas laikā viņš centās piesaistīt sekotājus, pamatā savos paziņojumos izmantojot pret valsts Covid-19 apkarošanas politiku vērstu retoriku, līdzīgi kā to tobrīd darīja Alda Gobzema un Aināra Šlesera partijas.

Politisko partiju reģistra "Latvijas Vēstnesī" publicētās ziņas liecina, ka tagad BSL vadībā ir reģistrētas izmaiņas, no valdes atbrīvojot gan Berni, gan vēl četrus valdes locekļus - Rihardu Akmentiņu, Kristīni Eglīti, Tomu Prokofjevu un Rūdolfu Sauju. Viņu vietā partijas valdē nonākuši Guntars Dzenis, kurš kļuvis par tās vadītāju, Ainārs Iesavs un Armands Brengulis.

Viena no partijas biedru sapulcēm notikusi maija beigās, kad partijas vadība neesot ielaista norises vietā, taču noturējusi partijas sapulci uz ielas. Jūnija vidū notikusi atkārtota partijas sapulce, kurā izvērties kautiņš un nācies iesaistīt policiju. Viens no kautiņa dalībniekiem bija cits zināms "vakcīnskeptiķu" aktīvists Aivars Smans, kurš, pēc Berņa vārdiem, nemaz nav BSL biedrs un uz pasākumu ieradies vien tāpēc, lai izraisītu konfliktu. Arī Dzenis un Iesavs no partijas esot izslēgti.