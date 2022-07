Pēc tvitera lietotāju izdarītā spiediena sarunu festivāls "Lampa" atceļ Ždanokas dalību diskusijā

Saprotu visu to stāstiņu par Ždanoku un vārda brīvību, bet ko jaunu viņa pateiks? Kāda jēga 1001 reizi dzirdēt to, ko viņa stāsta jau 30+ gadus? Labāk būtu savākuši viņas runu fragmentus no EP sēdēm. Tas auditorijai daudz ko liktu saprast daudz skaidrāk kā viņas klātbūtne.