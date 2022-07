FOTO ⟩ Pīlēna biedrībai pievienojies Rajevs, Barloti, Meņģelsone un citu jomu pārstāvji

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis (no kreisās), "Intrac Latvija" direktors Andris Bružs, uzņēmējs Andris Bite, militārais analītiķis, bijušais Sauszemes spēku komandieris Igors Rajevs, uzņēmēja Aiva Vīksne, SIA "Jelgavas poliklīnika" valdes locekle Kintija Barloti, arhitekts un uzņēmējs Uldis Pīlēns, atvaļināts ģenerālis, drošības jautājumu eksperts Artis Velšs, SIA "Hibitech Piebalga" valdes priekšsēdētājs Valdis Cīrulis, Daugavpils domes deputāts Pēteris Dzalbe, Latvijas Darba devēju konfederācias ģenerāldirektore Līga Menģelsone, inovāciju un "start up" jomas uzņēmējs Ģirts Kalniņš, "EPAS" konsultatīvās padomes valdes locekle Baiba Veisa, nodokļu konsultāciju un IT risinājumu izstrādes uzņēmuma "Tek Solutions" vadītājs Guntars Vītols un biedrības "Auto asociācija" prezidents, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis Andris Kulbergs (priekšplānā) piedalās biedrības "Apvienotais Latvijas saraksts" dibināšanas preses konferencē.

FOTO: Edijs Pālens/LETA