Lielbritānijā nedēļas laikā ievērojami pieaudzis Covid-19 gadījumu skaits

Visplašāk vīruss izplatīts Skotijā, kur pagājušajā nedēļā ar Covid-19 slimoja 288 200 cilvēku jeb saslimis bija viens no 18 cilvēkiem, aplēsis Nacionālais statistikas birojs.

Anglijā pagājušajā nedēļā ar Covid-19 slimoja 1,8 miljoni cilvēku (viens no 30), Velsā 106 000 (viens no 30) un Ziemeļīrijā 71 000 cilvēku (viens no 25), aplēsis Nacionālais statistikas birojs.