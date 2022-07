"Mežs, klusums un mātes balss - tas, protams, ir biedējoši". "Bezvests.lv" par piecgadīgās Evitas meklēšanu

"Skanēja ļoti emocionāla mātes runa. Dažiem cilvēkiem tur gribējās vienkārši raudāt," sacīja organizācijas Bezvests.lv vadītājs Aleksandrs Faminskis. "Bet jums ir jāsaprot - tas ir specifiski. Bērni jau no dzimšanas seko mātes balsij. Jā, un pastāv liela varbūtība, ka bērns slēpsies no svešiniekiem.

Piemēram, mežā apmaldījies cilvēks var dzirdēt šo skaņu un doties tās virzienā. Uz torņa ir liela poga, lieli uzraksti, lai ziņotu, un, to nospiežot, tiks nosūtīts signāls glābējiem, kuri, izmantojot paša torņa GPS, noteiks personas atrašanās vietu. Torni var izmantot arī tas, kurš šo torni ir atradis, lai aprunātos ar Bezvests.lv komandu. Turklāt tornī ir neliela krātuve, kurā glabājas medikamenti un nepieciešamie priekšmeti. To var atvērt attālināti, sniedzot personai pirmo palīdzību. Ideālā variantā "Bezvests.lv" vēlētos izveidot 8-10 šādus torņus. Pēc Faminska domām, tas ļautu daudz vieglāk atrast kādu, kas apmaldījies: "Bieži gadās, ka cilvēks it kā aizbēg no mums, it kā mēs to visu censtos panākt. Izvietojot torņus kā žogu, brīvprātīgie varētu ievērojami samazināt laiku, kas nepieciešams, lai atrastu pazudušu cilvēku, saka eksperts.