Karstuma dūriens mājdzīvniekam: kā pasargāt mīluļus no briesmām?

Ļoti karstā dienā būtu jāizvairās no tiešiem saules stariem, bet pastaigām jāizvēlas agrā rīta vai vēlā vakara stundas. Pēc iespējas izvēlieties ēnainās vietas.

Šādas palīgierīces atdarina dabīgus atdzesēšanas procesus. Veste būtu jāiemērcē aukstā ūdenī, jāizspiež liekais ūdens, un to var lietot! Ūdenim iztvaikojoties, tam ir atvēsinošs efekts, kas palīdz jūsu sunim atvēsināties ilgstošā laika periodā. To ir ērti izmantot pludmalē vai atpūtā, līdz ar to jūs samazināsiet pārkaršanas risku līdz minimumam.