Vasara, pludmale un pelde – rekomendācijas suņu saimniekiem

Ja iespējams, tad neņemiet savu mājdzīvnieku līdzi uz pludmali ļoti karstā laikā. Dodoties uz pludmali, izveidojiet mīlulim slēptuvi no saules. Paņemiet līdzi vēsu dzeramo ūdeni sev un mīlulim.

Dzīvībai bīstamas zaļās un zilās aļģes

"PetCity" klīnikas vadītājs pirmo reizi bija saskaries ar nopietniem gadījumiem, ko ir izraisījušas zaļās un zilās aļģes, 2014. gadā. "Tovasar es pārliecinājos par to, cik bīstamas dzīvnieku dzīvībai ir zaļās un zilās aļģes, un diemžēl vairāki gadījumi beidzās letāli. Visi šie mājdzīvnieki bija jauni, veseli un dzīvespriecīgi. Diemžēl ar katru gadu šī problēma paliek arvien izplatītāka, un to var novērst tikai dzīvnieku saimnieku informētība. Par laimi, ievērojot piesardzības pasākumus, jūs varat pasargāt savu mīluli no briesmām.".