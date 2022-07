Pēdējo trīs dienu laikā Latvijā reģistrēti 923 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi

Kopumā aizvadītās diennakts laikā laboratoriski veikts 4861 Covid-19 izmeklējums, no kuriem 19% atbilžu bijuši pozitīvi. No reģistrētiem jauniem inficēšanās gadījumiem 389 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 534 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu Covid-19 kumulatīvais rādītājs Latvijā palielinājies no 241,6 līdz 267,3 uz 100 000 iedzīvotāju. Šim rādītājam 250 robeža pārkāpta pirmo reizi kopš 9.maija, savukārt 260 robeža - kopš 7.maija.

Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs palielinājies no 149 līdz 185,1 uz 100 000 iedzīvotāju.

Aizvadītajā diennaktī nav saņemtas ziņas par mirušajiem no Covid-19, taču kopumā līdz šim Latvijā miruši 5860 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

SPKC iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka var būt vērojamas nesakritības mirstības datos - tiem varot būt mēneša vai pusotra nobīde. Informācija par mirušajiem pacientiem tiek apkopota arī no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas. Savukārt SPKC dati pamatā ir no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem.