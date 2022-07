Karaļa brālis, Jorkas hercogs Džeimss II bija katolis. Kamēr viņš atradās trimdā, viņa reliģija tika mainīta uz katolicismu. Džeimss atgriezās no trimdas, jo viņa brālim bija daudz bērnu, taču neviens no tiem nebija leģitīms vīriešu dzimuma troņmantnieks. Ar gadiem kļuva arvien skaidrāks, ka Džeimss pēc Čārlza nāves kļūs par nākamo karali. Viņa otrā sieva bija princese Marija no Itālijas, kura arī bija katoliete.