Indriksone prognozē, ka Latvija sasniegs energoneatkarību agrāk nekā 2030. gadā. Uzsver vienu ilgtermiņa problēmu

Arī mēs no valsts puses esam centušies atvieglot administratīvo procesu. Ir jauns likumprojekts, un, kad tas tiks pieņemts, visas birokrātiskās procedūras būs saīsinātas. Tādēļ, ja negadīsies kādas aizķeršanās, iespējams, ģeneratori sāks strādāt jau 2025.gadā," prognozēja ekonomikas ministre.

Tādēļ, lai gan mēs daudz vairāk orientējamies uz atjaunojamajiem energoresursiem, enerģijas ražošanas bāzes jaudas mums ir jānodrošina pastāvīgi, un šobrīd tam vienīgā iespēja ir "Latvenergo" termoelektrocentrāles, kuras no gāzes koģenerācijā ar siltumu ražo arī elektrību. Bāzes jaudas ir tā sadaļa, kas mums būs jāatrisina ilgtermiņā. Mēs nevarēsim paļauties tikai uz piegādēm no ārpuses brīžos, kad mums nepietiks ar enerģiju no atjaunīgajiem resursiem," atzina ekonomikas ministre.