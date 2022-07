ATD pieļauj iespēju pārtraukt līgumu ar "Liepājas autobusu parku". Nav pieņemamas divas lietas

Vienlaikus "Liepājas autobusu parks" informē, ka trešdien saistībā ar autobusu vadītāju slimošanu kompānija maršrutā "Liepāja-Grāvīši" nevarēs nodrošināt reisu plkst.12.05 no Liepājas un plkst.13.50 no Grāvīšiem, maršrutā "Liepāja-Aizpute" kompānija nevarēs nodrošināt reisus plkst.16 no Liepājas un plkst.17 no Aizputes, maršrutā "Liepāja-Dunalka-Cīrava" - reisus plkst.5.45 no Liepājas un plkst.6.49 no Cīravas, maršrutā "Dunalka-Liepāja" - reisu plkst.8.40 no Dunalkas, maršrutā "Liepāja-Pāvilosta" - reisus plkst.15.45 no Liepājas un plkst.17.30 no Pāvilostas, maršrutā "Rucava-Bārta-Liepāja" - reisu plkst.7.21 no Rucavas, maršrutā "Ziemupe-Liepāja" - reisu plkst.7.25 no Ziemupes, maršrutā "Liepāja-Nīca" - reisus plkst.6.20 no Liepājas un plkst.7.15 no Nīcas.