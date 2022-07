Bijušais NBS komandieris komentē AM piedāvāto valsts aizstāvju rekrutēšanas reformu

Eksperta ieskatā, AM piedāvātais modelis ir ļoti interesants un atbilstošs no pieejamiem resursiem. Tomēr jautājums gan ir par to, kādā veidā valsts spēs šo modeli realizēt. Tas nozīmē, ka modeļa realizācija ir jāveic pa posmiem. Tāpat iesaistītajām ministrijām un ierēdniecībai ir nepieciešams izprast modeļa ieviešanu un to pieņemt.