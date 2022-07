"Vai Džošua uzvaru izcīnīt tiešām ir nereāli?" Bijušais boksa čempions paredz, ka Usikam priekšā ir smaga cīņa

Bijušais boksa čempions arī uzsvēra, ka pēc cīņas vizuālais paskats krietni sliktāks bijis Usikam: "Cilvēki viņu noraksta. Domāju - kāpēc viņi atkal pieļauj to pašu kļūdu? Paskatieties, kā pēc cīņas izskatījās Usiks. Tā it kā viņam būtu uzbraukusi smagā mašīna."

Nelsons uzsvēra, ka Džošua nedrīkst pielāgoties pretinieka stilam: "Entonijs mēģināja boksēt, izmantojot Usika stilu. Viņš netika nokautēts, bet cīņā arī neuzvarēja. Ja Entonijs vēlreiz izmantos to pašu taktiku, viņš atkal zaudēs. Es gan nedomāju, ka viņš tā darīs."

Usikam profesionālajā boksa karjerā aiz muguras ir 19 cīņas, visas uzvarētas, no tām 13 ar nokautu. Savukārt Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām ar nokautu.