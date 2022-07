Laikraksts: Krievija pārvērš Zaporižjas AES par militāru bāzi

Ukrainas Bruņoto spēku pozīcijas atrodas trīs līdz četru kilometru attālumā no Zaporižjas AES Dņepras upes otrā krastā, bet Ukrainas spēki nevar uzbrukt Krievijas spēku pozīcijām Zaporižjas AES, lai netrāpītu kodolreaktoriem.

"Šķiet, ka šis ir viens no krievu taktikas paņēmieniem - paņemt kritiskas infrastruktūras objektu un izmantot to par vairogu," sacīja bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Andrijs Zahorodņuks. "Mēs negrasāmies ieņemt staciju triecienā. Vienīgais veids ir to aplenkt, ieņemt apkārtējos rajonus un pieprasīt okupantiem aiziet."