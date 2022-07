Porziņģa pārstāvētā "Wizards" oficiāli pagarina līgumu ar komandas līderi

Desmit gadus NBA spēlējušais Bīls visu savu karjeru līgā ir aizvadījis Vašingtonā, kļūstot par vienu no sešiem šobrīd aktīvajiem spēlētājiem, kas ar vienu un to pašu klubu ir spēlējuši vismaz desmit gadus un kopā ar Vesu Anseldu (13 sezonas) par vienu no tikai diviem spēlētājiem, kuri Vašingtonas klubā nospēlējuši vismaz desmit sezonas.