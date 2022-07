"Lietuva ievilkusi NATO slazdā." "Re:Check" skaidro Krievijas izplatīto dezinformāciju

ASV 21. jūnijā paziņoja, ka pilnībā atbalsta Lietuvu un NATO saistības to aizstāvēt pēc tam, kad Krievija brīdināja kaimiņvalsti par dzelzceļa tranzīta ierobežojumiem uz Kaļiņingradu. "Mēs atbalstām savus NATO sabiedrotos un mēs atbalstām Lietuvu," žurnālistiem sacīja Valsts departamenta preses pārstāvis Neds Prīss, uzsverot NATO līguma piektā panta svarīgumu. Tas paredz, ka uzbrukums vienai no dalībvalstīm nozīmē uzbrukumu visām. "Šī apņemšanās no ASV puses ir dzelžaina," viņš teica.