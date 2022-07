Latvijā ieradās vien 12 stundas vēlāk

Vīrietis norāda, ka no rīta visi pasažieri saņēma atvainošanās vēstuli no aviokompānijas, ļaujot iesniegt radušos izdevumus. Kristaps turpina:

Atguvušies no piedzīvotā vājprāta, katrs no mums nosūtīja "Ryanair" kompensācijas pieprasījumu; tikai uz diviem no četriem nosūtītajiem pieprasījumiem tika sniegta atbilde. Atmaksa netikšot veikta sakarā ar to, ka par lidmašīnas kavēšanos nebija atbildīga "Ryanair"."