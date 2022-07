Latvijas Aizsardzības ministrija (AM) rosina piecu gadu laikā pakāpeniski ieviest valsts aizsardzības dienestu (VAD). Lai iestātos dienestā, vīrietim jābūt vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Sievietes varēs pieteikties brīvprātīgi. Militāro ziņu portāls "Sargs.lv" apkopojis būtiskāko informāciju par dienesta iespējām, iesaukumu un kompensācijām.

Reformas īstenošanai AM tuvākajā laikā uz valdību virzīs normatīvo aktu grozījumus un speciālu likumprojektu. Gala lēmums par reformu būs jāpieņem Saeimai.

Tie ir vīrieši, Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 27 gadiem, taču, ja jaunietis 18 gadu vecumā vēl mācās vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē, tad viņš uzaicinājumu saņems pēc mācību iestādes absolvēšanas.

Dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties arī sievietes. Tomēr pie atbilstoša finansējuma dienests varētu būt obligāts sievietēm, norāda AM runasvīrs Kaspars Galkins.

Lai arī šobrīd AM rosinājusi VAD ieviest tikai vīriešiem un sievietes varēs pieteikties brīvprātīgā kārtā, ministrija neiestājas kategoriski pret to, ka šis dienests nebūtu obligāts jaunietēm. Piedāvājums par stiprā dzimuma iesaukšanu pamatā ir saistīts ar finansiālajiem apsvērumiem, jo arī visus vīriešus noteiktajā vecuma grupā nav iespējams uzreiz iesaukt.

Pilsoņiem, kuriem attiecīgajā pusgadā aprit vai apritēs 19 gadi, tiks izsūtīts personisks uzaicinājums pieteikties dienestam. Taču Aizsardzības ministrija aicina jauniešus dienestam pieteikties brīvprātīgi, izvēloties vispiemērotāko no piedāvātajām iespējām.

Šis dienesta piedāvājums ir jauns sociālais līgums starp valsti un sabiedrību, kas nozīmē to, ka katram pilsonim ir jāiesaistās valsts aizsardzībā, jo šī iesaiste ir viena no būtiskākajām garantijām, lai Latvija nepiedzīvotu Krievijas militāro agresiju pret to.