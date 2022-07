Inflācija skar arī pingvīnus Japānā: dzīvnieki zoodārzā atsakās ēst lētākas zivis

Ierastās japāņu makreles vietā pingvīni un ūdri kopš maija pārtiek no lētākām un gļotainākām zivīm. Daži dzīvnieki atsakās ēst lētāku pārtiku. Kamēr citi to piesardzīgi knābā, daži griež knābi prom.

20 pingvīni un pieci ūdri no maija tiek baroti ar lētākām makrelēm. Tikai 10% no viņu uztura tika aizstāti ar zemākas cenas proteīniem. No jūlija jau 30-40% zīdītāju barības būs lētākas zivis, norāda Šimamoto.