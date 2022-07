Sākta jauna motivācijas programma interesi par mācībām zaudējušiem pusaudžiem

Viens no programmas veidotājiem, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Konstantinovs norāda, ka viens no pusaudža vislielākajiem dzīves riskiem ir izkrist no skolas vai palikt kādā klasē uz otru gadu, un tas fundamentāli pasliktina visas viņa tālākās dzīves un karjeras izredzes. Turklāt šim riskam visvairāk ir pakļauti tieši bērni, kas jau nāk no augsta sociālā riska vides.