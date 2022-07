VIDEO ⟩ Lietuvas karatē čempionam suņu glābšanas operācija Itālijā noslēdzas ar tiesu darbiem

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Vakarā, kad četrkājainos savā aprūpē bija paņēmuši veterinārārsti, viņu glābēji no Lietuvas tika nogādāti policijas iecirknī, kur viņi pavadīja divas stundas, jo policisti negrasījās viņus palaist prom bojātās automašīnas dēļ.

"Es domāju, ka tas ievilksies. Piemēram, vietējie ierēdņi uzrakstīja paziņojumu angļu valodā, taču neiztika bez tulkotāja un joprojām nezināja, vai to uzrakstījuši pareizi vai nepareizi," saka kaskadieris.

Vaicāts, vai viņš nožēlo, ka ir bijis iesaistīts šādā incidentā, Darjus apliecina, ka par to nevar būt ne runas. "Es par to pat nedomāju. To būtu darījuši visi. Kas ir sliktākais, kas ar mani var notikt? Man vienkārši būs jāsamaksā sods," saka karatē čempions.