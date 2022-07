"Tas ir murgs." Abu bokseru bijušais sparingu partneris par Džošua izredzēm uzvarēt Usiku

"Entonijam ir jāatgriežas pie vecajiem paradumiem un jāpieņem fakts, ka viņš nenoboksēs Usiku. Viņam ir jāpieņem tas, ka pēc punktiem uzvaru izcīnīt neizdosies. Viņam nebūs labāka izdarīto un trāpīto sitienu attiecība. Entonijam ir jāatgriežas pie vecās pieejas - viņš nāk tev virsū un izdara spiedienu. Un, kad viņš tev trāpa, tad tev sāp," sarunā ar "The Sun" sprieda Vardlijs.

"Es tikos ar jauno Entonija versiju. Viņam nepieciešams izdarīt sitienus, kurus viņš zina, ka trāpīs. Vienalga, vai tas ir džebs, labā roka, jebkas. Kad Entonijs trāpa, tad tu to jūti," sacīja Vardlijs.

Usikam profesionālajā boksa karjerā aiz muguras ir 19 cīņas, visas uzvarētas, no tām 13 ar nokautu. Savukārt Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām ar nokautu.