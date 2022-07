Eksperts skaidro, vai ir vērojami militāri priekšnoteikumi, lai Ukraina atbrīvotu okupētos rajonus valsts dienvidos

Lai arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis devis armijai pavēli atbrīvot Krievijas okupētos piejūras rajonus valsts dienvidos, šādu Ukrainas paziņojumu varot vērtēt no divām pusēm.

Pirmkārt, to var vērtēt kā informatīvās kara kampaņas faktoru, kas nozīmē, ka šādiem Ukrainas paziņojumiem ir liela psiholoģiska nozīme par to, ka Ukraina pāriet no aizsardzības uz atbrīvošanu.