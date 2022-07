Laikraksts skaidro, kāpēc Krievijas medijiem dots norādījums nepieminēt krievu ģenerāļus

Cits avots norāda, ka Putins baidās no Čečenijas kara scenārija atkārtošanās, kad atklātībā parādījās ģenerālis Aleksandrs Ļebeds, kuram bija galvenā loma kara izbeigšanā. Ļebeds 1991. gadā palīdzēja arī izjaukt Valsts drošības komitejas (VDK) sazvērestību, kuras mērķis bija gāzt Mihailu Gorbačovu. Pirms Putina nākšanas pie varas daudzi uzskatīja, ka Ļebeds būs nākamais Krievijas valsts vadītājs pēc Jeļcina.

Eksperti uzskata, ka Kremlis apzināti izmanto karavīrus no attālākiem un nabadzīgākiem Krievijas reģioniem, jo zaudējumi, piemēram, Maskavas iedzīvotāju vidū varētu radīt lielas problēmas valsts iekšienē.

Mazāk nekā desmit no kritušajiem karavīriem ir no Maskavas, ziņo "The Times".