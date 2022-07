"Divas dienas es pavadīju kā agonijā." Māmiņa, kura izārstēja mastītu, barojot vīru ar krūti

Dženiferas video ieguva 20 miljonus skatījumu. Video sieviete stāsta par mastīta pazīmēm un to, kā spērusi šādu soli: "Nekas, ko man ieteica citi, nestrādāja - nedz masāža, nedz karsti dvieļi. Arī Adelīna [mazulis] nespēja šo sabiezējumu izzīst. Manā krūtī bija sāpīgs rieksta lieluma samezglojums. Man bija arī drudzis, viss bija ļoti slikti. Un tad es "Google" atradu rakstu ar ieteikumu likt partnerim stiprāk zīst krūtsgalu. Es nekad to nedarītu un pat nepiekristu, ja viņš man to lūgtu. Nekad!"