Trešdien Latvijā reģistrēti 1107 jauni Covid-19 gadījumi

Kopumā aizvadītajā diennaktī laboratoriski veikti 3488 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 31,7% atbilžu bijuši pozitīvi.

Pēdējo reizi pozitīvo gadījumu īpatsvars no testētajiem virs 30% bija 29.martā, kad tas bija 31,3%, bet lielāks par šodien izziņoto īpatsvaru pēdējo reizi bija 26.martā, kad tas bija 37,7%.

No reģistrētiem jauniem inficēšanās gadījumiem 446 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 661 bija vakcinēts pret Covid-19.

Divu nedēļu Covid-19 kumulatīvais rādītājs Latvijā palielinājies no 420,3 līdz 444,9 uz 100 000 iedzīvotāju.

Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs palielinājies no 238,7 līdz 260,7 uz 100 000 iedzīvotāju.

Pagājušajā diennaktī miruši divi Covid-19 pacienti. Viens no viņiem bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem, otrs vecumā no 100 līdz 109 gadiem. Abi bija vakcinēti.