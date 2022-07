Piecas Zodiaka zīmes, kuras bieži raud

Vēzis apraudās katru neveiksmi un neveiksmi. Reizēm bez būtiska iemesla. Viņi ir ļoti jūtīgi. Vēzi var viegli aizvainot, un viņi ilgi par to var raudāt. Brīžos, kad Vēži raud, nav vērts viņus mierināt.

Dvīņi bieži vien nerāda savas emocijas. Taču viņi bieži raud, ja runa ir par mīlestību. Dvīņi ir līdzjūtīgi un tādējādi saņem no cilvēkiem vēlamo. Nav vērts pievērst uzmanību viņu kaprīzēm, viņi ir labi manipulatori.

Mežāžiem patīk raudāt par to, kā viņi ir nelaimīgi un ka viss viņu dzīvē nav tā, kā gribētos. Asaras var plūst bieži, turklāt reizēm nevietā. Starp citu, Mežāžiem pat vajag izraudāties, tādā veidā viņi atbrīvojas no negatīvajām emocijām. Mežāža zīmē dzimušie pārstāvji neizrāda aizvainojumu citiem, bet pārdzīvo to iekšēji.