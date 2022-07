VIDEO ⟩ Spraigi notikumi Madlienā: glābjot draugu, vairāki vīrieši iesaistās konfliktā ar policistiem

Policisti uz šoseju netālu no Madlienas izbrauca ap pusdienas laiku, cik saprotams, likumsargiem kāds paziņoja par netipiskā vietā novietotu spēkratu.

"Volvo" ar atvērtiem logiem stāvēja uz grants ceļa un iekšā atradās divi vīrieši. Braucējs ar pasažieri bija iesnaudušies, dzinējs bija noslāpēts, līdz ar to nekāda pamata pārbaudīt jeb aizturēt snaudošos policistiem nebija. Salonā mētājās atvērtas stiprā alkohola pudeles.

Likumsargi automašīnu pamanīja, ieslēdzot skaņas signālus un bākugunis. Tam sekoja lūgums vadītājam apstāties, uz ko viņš nereaģēja un centās atrauties no policijas darbinieku patruļas.

Šķietami apzināti bēdzējs, mūkot no policijas ekipāžas, iegriezās kādā viensētas pagalmā. Likumsargu video ierakstos ir redzams, ka vajātā šofera līdzbraucējs par notikušo vispār nepārdzīvoja, pa spēkrata logu izkarināja ārā kājas un vēroja, kas būs tālāk.

Izskatās, ka daudzi no mājas sētā satiktajiem vēl pirms kārtībnieku ierašanās jau bija ieņēmuši pa grādīgam dzērienam, tāpēc sapratne par notiekošo un elementāras pieklājības normas bija piemirstas.

Sastaptie, aizstāvot savu draugu no nepatikšanām, paši iekūlās problēmās, jo centieni izdzīt policistus ārā no teritorijas rezultējās ar to, ka pret valsts varas pārstāvi lietots fizisks spēks. Uzbrukums policistiem ir nopietns likumpārkāpums, par ko pārkāpējām draud reāls cietumsods.